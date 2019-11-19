Махачкала, , 08:49 — REGNUM Стражи порядка в Дагестане задержали водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. В состоянии опьянения за рулем находился заместитель прокурора Табасаранского района республики Садулла Казимов, пишет РИА «Дагестан».

Сообщается, что перед задержанием нарушитель отказался исполнять законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Накануне, 18 ноября, стало известно, что прокурор Дагестана Алексей Ежов освободил от должности и уволил младшего советника юстиции Казимова. Официальной причиной увольнения из органов прокуратуры, согласно приказу главы надзорного ведомства республики, стало «нарушение присяги прокурора».

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