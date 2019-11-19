Москва, , 08:35 — REGNUM Группа российских детей из Ирака прибыла в ночь на 19 ноября в Москву спецбортом МЧС. Всего удалось вернуть на родину из багдадских тюрем и приютов 32 ребенка из 13 регионов России. Среди них есть дети из трех субъектов Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, пишет ИА «Грозный-информ».

По данным члена Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеды Саратовой, чеченских детей в самолете было двое. Правозащитница встречала их в аэропорту. Она рассказала, что дети, возвращенные в Россию, находились в тюрьмах вместе с матерями. Есть среди них также сироты, оказавшиеся в приютах после гибели родных.

В настоящее время всех их ждет обследование в медицинском центре и оказание медицинской помощи при необходимости, а также период адаптации к нормальной жизни после длительного времени страданий на чужбине.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ отметили, что это четвертая группа детей, вывезенная из Ирака в Россию. Всего с лета 2017 года удалось вернуть 122 ребенка. Далее будет продолжена работа по возвращению детей из Сирии.