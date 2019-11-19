Барнаул, , 08:31 — REGNUM Бывший алтайский спортсмен-автомобилист Сергей Поспелов, неоднократный участник гонки «Пекин-Париж» полагает, что инициатива выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним не лишена здравого смысла.

«Ответ на инициативу разрешить водить автомобиль несовершеннолетним не однозначен, так как обучение во многом формально. Но с 16 лет это реально, при соблюдении всевозможных «но»», — отметил бывший спортсмен в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, ранее «Звезда» со ссылкой на слова начальника ГИБДД Михаила Черникова сообщила, что в Госавтоинспекции согласились с инициативой выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним при условии более обширного курса обучения, чем стандартные три месяца.

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