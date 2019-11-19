Амстердам, , 08:25 — REGNUM Голландская Служба иммиграции и натурализации (IND) в следующем году должна будет выплатить штрафы предположительно в размере 17 миллионов евро. Речь идёт о выплатах беженцам, которым слишком долго приходится дожидаться завершения процедуры рассмотрения просьбы о предоставлении убежища. Об этом в письме парламенту сообщила замминистра по делам беженцев А. Брукерс-Кнол (Broekers — Knol).

Беженцы, которым слишком долго приходится дожидаться решения своего вопроса, могут через суд потребовать компенсации. В 2019 г. голландские власти на выплаты таких компенсаций потратили 5,5 миллионов евро.

IND не справляется с потоком запросов на получение убежища. По мнению Брукерс-Кнол, это связано с тем, что в 2017 г. было принято решение урезать расходы на службу иммиграции. Вместе с тем она сообщила, что назначит внешний аудит, чтобы установить причины задержек в рассмотрении дел беженцев.

В IND, в свою очередь, заявили, что в ближайшие полгода делам беженцев из стран, где идут военные действия, например Сирии и Йемен, будут придан приоритет.