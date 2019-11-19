Владивосток, , 08:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил руководителям предприятий и организаций регулировать рабочий график во время снегопада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение главы региона связано с необходимостью снизить в часы пик транспортную нагрузку и касается предприятий, не ведущих круглосуточной работы, и не связанных с коммунальной сферой или медициной.

Как сообщало ИА REGNUM, во время снегопада, накрывшего Владивосток в понедельник, 18 ноября, было отложено несколько десятков авиарейсов, три местных авиарейса были отменены.