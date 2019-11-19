Новосибирск, , 07:57 — REGNUM Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Александр Асеев намерен подать иск о защите репутации. Такое решение он принял после обысков в Управлении делами СО РАН.

Напомним, что накануне, 18 ноября, в СО РАН прошли обыски, а в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Читайте также: В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

«ТАСС» со ссылкой на свой источник информации в правоохранительных органах сообщает, что речь идёт об Эдуарде С., а дело связано с приватизацией коттеджа в Академгородке.

«Мне просто стыдно за это. Это человек, который работал в Сибирском отделении, в Институте физики полупроводников, он был много лет замдиректора, — прокомментировал СМИ Асеев. — Его все знают, абсолютно честный, порядочный человек. Я думаю, придётся мне подавать встречный иск за нанесение ущерба деловой репутации и морального ущерба».

По словам Асеева, в 2014 году в новосибирском Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных в 1950-х-1960-х годах. Но почему-то сейчас вопросы возникли только к одному из них.

Как сообщало ИА REGNUM, право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН было зарегистрировано в 2015 году. РФ лишилась объекта недвижимости. Ущерб оценивается в 67 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-председатель СО РАН, в котором прошли обыски, покинул страну