Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что проблемы дольщиков, пострадавших от действий компаний-застройщиков «ПТК-30», практически не решаются. Накануне, 18 ноября, в Новосибирске состоялось рабочее совещание под руководством Меняйло, в рамках которого обсуждались механизмы решения проблем дольщиков брошенных домов «ПТК-30», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что компания «ПТК-30» до 1993 года была подразделением Строительного треста № 30. Из восьми организаций, входящих в состав треста, остались только четыре. «ПТК-30» была одним из крупнейших строительных холдингов в Новосибирске. Сейчас застройщики, входящие в ГК «ПТК-30», проходят процедуру банкротства. Совладельцев холдинга Владимира и Антона Коноваловых (отец и сын) обвиняют в мошенничестве с жильём. Предполагаемый ущерб от их действий оценивается в 20 млн рублей.

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Ранее было принято решение о консолидированной работе Новосибирской области, города Новосибирска, банковских структур, конкурсных управляющих и проработке мер поддержки дольщиков, пострадавших от действий компаний-застройщиков «ПТК-30».

"Прошло достаточно времени, однако результата практически нет, ситуация на объектах по-прежнему остаётся тяжёлой», — отметил Сергей Меняйло, подчеркнув, что пострадавшие граждане продолжают обращаться во все инстанции.

По словам Меняйло, только в приёмную президента России поступило более 30 коллективных обращений.

Отметим, что организациями в составе «ПТК-30» в Новосибирске велось строительство четырёх жилых комплексов. Было заключено около 1,3 тысячи договоров долевого участия на сумму 3,8 млрд рублей. «Проблемными» со сроком сдачи до 2023 года признаны девять строящихся объектов на улицах Вилюйская, Зорге, Волховская и Дуси Ковальчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственное управление МВД России по Новосибирску начало разыскивать участников долевого строительства девяти долгостроев.

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