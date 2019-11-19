Москва, , 07:33 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко считает, что законодателям нужно максимально четко прописать механизм привлечения человека к ответственности за преследование жертвы. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о внесении соответствующих поправок в законопроект о домашнем начали, она пояснила:

«Положительно отношусь к введению такого понятия, как «преследование» в рамках данного законопроекта. Угрозы и преследование также чаще всего являются неотъемлемой частью домашнего насилия. Фактически это и есть психологическое насилие. Но основной проблемой в этом вопросе на сегодняшний день является сложность доказывания факта преследования, а следовательно, и привлечения человека к уголовной ответственности за такие действия.

К сожалению, при обращении в правоохранительные органы часто возникают сложности при приобщении к делу скринов переписок, записей телефонных разговоров, видео. Поэтому законотворцам нужно максимально четко прописать механизм привлечения человека к ответственности за преследование жертвы, в том числе предложив как можно более широкий спектр доказательств».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в законопроект о домашнем насилии собираются внести поправки, уточняющие понятие преследования. Это «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».

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