Пекин, , 07:23 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила действие «синего» уровня погодной опасности в связи с мощным фронтом, который обрушил холодный воздух на восточные части страны, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Холодные воздушные массы и сильный ветер продолжат хозяйничать в некоторых частях Внутренней Монголии, на севере и северо-востоке Китая, сообщили в Национальном метеорологическом центре. Температуры, как ожидается, упадут на 6−8 градусов Цельсия в некоторых районах провинции Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанского автономного района. Кое-где возможно падение температур на более чем 10 градусов Цельсия.

Мощные снегопады обрушились на Внутреннюю Монголию и провинцию Хуйлунцзян 18 ноября. При этом, метели продолжатся в некоторых районах провинции. Местным жителям рекомендуется не покидать жилища без лишней необходимости, а муниципальным службы усилить меры безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая встал междугородний транспорт.

Читайте ранее в этом сюжете: Код «оранжевый»: На северо-востоке Китая из-за снега встал транспорт