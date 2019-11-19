Новосибирск, , 07:18 — REGNUM В Новосибирске у здания больницы №25 в Калининском районе, где хотят построить новый медицинский центр, вырубили несколько десятков сосен и берёз, сообщает «Прецедент».

По словам местного жителя, вырубка началась ещё в пятницу вечером, 15 ноября. Новосибирец отметил, что депутат по округу выяснил, что разрешение выдано на вырубку 55 и 12 деревьев, а так же поросли. Строительство здания Новосибирского медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии планируется начатья в 2020 году.

«Насколько нам известно, при осмотре площадки с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым речь шла о том, что ни одна сосна под вырубку не попадёт, — отметил местный житель. — Однако сейчас именно сосны и выпиливают».