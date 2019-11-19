Москва, , 07:14 — REGNUM Получить «красивый» государственный регистрационный знак для автомобиля можно будет через портал госуслуг, пишет 19 ноября «Коммерсант» со ссылкой на согласованное решение МВД и Минэкономразвития России.

В соответствии с предложенной ведомствами концепцией, автономера будут поделены на обычные и «красивые» — с совпадающими буквами и цифрами. Для получения вторых на портале госуслуг потребуется заполнить специальное заявление и оплатить соответствующую пошлину. Её размер будет определён позднее, объяснили источники.

Напомним, разработать правила проведения аукционов в этой сфере ещё в 2010 году распорядился Владимир Путин, возглавлявший тогда правительство России. Подготовка проекта концепции началась в 2018 году. Изначально Минэкономразвития настаивало исключительно на проведении аукционов, ГИБДД — на использовании фиксированной госпошлины.

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