Оренбург, , 07:09 — REGNUM В Оренбурге энергетики назвали причину отключения электроэнергии в центральной части города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Россети Волга» (ПАО «МРСК Волги») — «Оренбургэнерго», порыв кабеля произошел в результате земляных работ.

Возле подстанции «Юлия» ковшом экскаватора порвали кабельные линии. В результате возник пожар, отключились две линии электропередачи. Без света остались жители Промышленного и Центрального районов Оренбурга. По предварительным данным, целью раскопок была добыча чёрного металла.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в 10:20 по местному времени (08:20 мск) 18 ноября поступила информация о возгорании трансформаторной подстанции. В 12:02 пожар ликвидировали. В тушении огня задействовали семь боевых расчетов.

В 12:21 подача электроэнергии потребителям города восстановлена.

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