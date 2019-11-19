Москва, , 06:59 — REGNUM 19 ноября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в Москве температура воздуха ожидается от +3 °С до +5 °С, ночью похолодает до —1 °C.

В Подмосковье температура воздуха будет от 0 °C до +5 °С. Ночью в некоторых районах может похолодать до —4 °C.

Ветер восточный, до 10 м/с днём и юго-восточный, до 15 м/с на порывах ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца месяца в Москве ожидается морозная и бесснежная погода.

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