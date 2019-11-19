Чанчунь, Китай, , 06:47 — REGNUM Более 3000 птиц были спасены после раскрытия дела о браконьерстве в городе Тунхуа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

С сентября бюро общественной безопасности по делам лесничества города Тунхуа усилила напор в борьбе с браконьерами. За время поведения облав по полученным ранее наводкам, полиция арестовала подозреваемого по фамилии Гун, у которого было изъято 227 диких птиц.

После ареста подозреваемого властями была собрана специальная команда для распутывания этого дела. В результате были арестованы еще трое обвиняемых, у которых было изъято 2906 диких птиц. Подозреваемые признались, что они продавали птиц за денежное вознаграждение. Теперь им грозит уголовная статья. Расследование продолжается.

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