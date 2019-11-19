Пекин, , 06:41 — REGNUM Центральное правительство Китая выделило 113,6 млрд юаней ($16,2 млрд) денежных средств на борьбу с нищетой в стране в 2020 году, сообщили в Министерстве финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Эти деньги пойдут 28 регионам уровня провинций и уже составляют 90% от общего объема помощи 2019 года. Порядка 14,4 млрд юаней пойдут на поддержку районов, пребывающих в беспробудной нищете, включая Тибет Синьцзян и некоторые части провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу.

Напомним, что Китай планирует к 2020 году стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах, для чего ему необходимо побороть вопиющую нищету.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Хэйлунцзян стало на 334 000 нищих меньше с 2017 года