Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники прокуратуры и регионального Россельхознадзора проверили областной госпиталь №2 ветеранов войн на исполнение законодательства при поставках продуктов питания. Проверка показала, что пациентов учреждения долгое время кормили некачественным творогом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Творожную продукцию в Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн с июня 2019 года поставляло ООО «АЯТ». Проверки продукции, в том числе лабораторные испытания, показали, что «молочная продукция не соответствовала техническим регламентам — по показателям жирно-кислотного состава».В отношении поставщика было возбуждено административное дело за «нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов» (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Остаток некачественной продукции — 34 кг — был возвращён поставщику для уничтожения.

Между организацией и Новосибирским областным госпиталем ветеранов войн заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту — об улучшении характеристик товара с заменой производителя.