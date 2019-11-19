Улан-Удэ, 19 ноября 2019, 06:30 — REGNUM В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начались офицерские сборы. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В учёбе задействованы около тысячи командиров взводов из мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений.
Как отмечается в сообщении, особое внимание уделяется «изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта».
Помимо учебных занятий, офицеры будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки, включая физическую подготовку, стрельбу и вождение боевой техники.
В число обязательных для младшего офицерского состава дисциплин входят также тактическая, общественно-государственная и специальная подготовки, готовность к обучению и воспитанию подчиненных.
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