Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего заместителя главы администрации Советского района Новосибирска. Экс-чиновник обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он проходит по статьям «Участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, с покровительством в иной форме» (ст. 289 УК РФ) и «Покушение на мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, экс-чиновник на протяжении года — с 22 марта 2018 года по 21 марта 2019 года — несмотря на запрет, приобрёл и оформил на «подставное лицо» ООО «ЭкоСервис-Нск». Он лично и опосредовано руководил компанией. Указанная организация заключила с муниципальным учреждением «Советское» контракт на работы по содержанию улично-дорожной сети Советского района Новосибирска. А теперь уже бывший замглавы администрации района обеспечил подписание актов выполненных работ, их оплату, а также оказывал организации покровительство. В итоге на счёт фирмы было перечислено более 3, 6 млн рублей бюджетных средств.«Кроме того, фигурант уголовного дела с октября по ноябрь 2018 года покушался на хищение бюджетных средств в размере более 600 тыс. рублей, организовав изготовление, подписание и предъявление в МКУ «Советское» для оплаты от имени общества актов выполненных работ, которые в действительности организацией не выполнялись, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — Однако учреждение в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта в связи с нарушением его условий». Уголовное дело было передано в Советский районный суд города Новосибирска.