Красноярск, , 06:25 — REGNUM Студенты Красноярского техникума промышленного сервиса подарили губернатору Красноярского края Александру Уссу герб региона и символ краевого центра — часовню Параскевы Пятницы, которые изготовили на 3D-принтере.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс посетил Красноярский техникум промышленного сервиса 18 ноября. Это учебное заведение является региональной площадкой по подготовке высококвалифицированных кадров по стандартам WorldSkills.

В том числе в рамках визита губернатору продемонстрировали работу 3D-принтеров.

Усс, в свою очередь, вручил благодарственные письма победителям и призерам 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Награды из рук губернатора получили также их наставники.

Глава региона предложил увеличить набор студентов в учебное заведение. По его словам, у предприятий региона «должна быть конкуренция за высококвалифицированные кадры».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые разработали новый метод 3D-печати жидкостью в жидкости.