Новосибирск, , 05:56 — REGNUM В Новосибирске суд продлил срок домашнего ареста экс-директору Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруге Ирины Б., занимавшей пост заместителя директора клиники по организационно-клинической работе.

«До 19 февраля 2020 года Александр К. и Ирина Б. будут находиться под домашним арестом», — пишет издание «Сиб.фм» со ссылкой на представителя управления судебного департамента Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший директор клиники Мешалкина и его супруга задержаны 3 июня 2019 года в рамках по уголовного дела о крупных хищениях в клинике.

6 августа 2019 года новосибирский суд продлил на три месяца и десять дней их пребывание в СИЗО — до 19 ноября. Позже по ходатайству следствия, с которым начали сотрудничать обвиняемые, мера пресечения была изменена с заключения под стражу на домашний арест.

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