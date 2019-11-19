Мехико, , 05:53 — REGNUM Пять коробок вещества с кокаином общей массой около 100 килограммов задержали сотрудники кинологического отдела генеральной прокуратуры Мексики, 18 ноября сообщается на сайте ведомства.

Груз, прибывший из столицы Перу, помог обнаружить пес по кличке Лилли. Коробки переданы в лабораторию МВД для проведения анализов и начала расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на американо-мексиканской границе военнослужащие армии Мексики изъяли у преступников партию кокаина весом более 150 килограмм.

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