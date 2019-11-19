Хабаровск, , 05:23 — REGNUM Около 55 тонн пустых бочек (более 1,7 тыс. единиц) спрессовали и подготовили к вывозу с острова Большой Шантар военнослужащие Восточного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В 2020 году на острове также планируются разрезать и спрессовать 55 тонн старых металлических конструкций. И в этом же 2020 году 110 тонн металлолома будут вывезены с острова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года на острове Большой Шантар работают военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа.

Большой Шантар является самым крупным островом Шантарского архипелага, расположенного у входа в Удскую губу, Тугурский залив и залив Академии.

В заброшенных с советских времён военных городках и поселках, расположенных на крупных островах архипелага, осталось много металлолома.

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