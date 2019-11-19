Хабаровск, , 05:23 — REGNUM Лаборатория по производству синтетических наркотиков была ликвидирована в Хабаровском крае сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщили пресс-службе Управления МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

В ведомстве отметили, что в ходе операции были изъяты четыре тонны сырья для изготовления наркотических веществ, а также 25 кг синтетических наркотиков. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Московской области сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств.

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