Анадырь, , 04:54 — REGNUM На Чукотке отмечается снижение детей-сирот и асоциальных семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента социальной политики округа, с 2017 года на 9% сократилось число семей, которые находятся в социально опасном положении — с 268 до 244.

С 647 до 613 уменьшилось детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающих семьях находится 552 ребёнка, что составляет 90% от общего числа.

Опекунские и приёмные семьи с начала 2019 года получили 176 млн рублей социальных выплат, 20 детей-сирот получили жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке лишь после предписаний прокуратуры 35 сирот получили квартиры.