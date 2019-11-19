Благовещенск, , 04:32 — REGNUM В Зейском районе Приамурья заработала первая в этом году ледовая переправа через водную преграду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Переправа сооружена через реку Гилюй в Зейском районе и как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приамурью, соответствует всем предъявляемым требованиям по прочности и грузоподъёмности.

Всего в этом году в Приамурье будет открыто 10 ледовых переправ, пишет издание ПортАмур. Одна из них пройдёт в Михайловском районе через реку Амур между приграничными населёнными пунктами Поярково и Сюньке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с установлением низких температур, стали открывать автозимники, в настоящее время открыто сообщение по двум таким дорогам.