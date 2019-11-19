Южно-Сахалинск, , 03:35 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 19 ноября задержаны авиарейсы в Москву, Комсомольск-на-Амуре и Шахтёрск (Сахалин). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.

Задержка вызвана неблагоприятной погодой на территории Сахалинской области и Хабаровского края.

По информации аэропорта, задержки вылетов пока незначительны, но будут зависеть от погоды. Всего рейса до Комсомольска-на-Амуре ожидают 63 пассажира, до Шахтёрска — 26 пассажиров. Информации о пассажирах, ожидающих рейса на Москву, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 ноября вылета в Комсомольск-на-Амуре уже третьи сутки ожидали 33 пассажира.

Уточнялось, что аэропорт Комсомольска-на-Амуре был не способен принять самолёты из-за невозможности провести противообледенительную обработку полосы.

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