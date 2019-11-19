Красногорск, , 02:57 — REGNUM В Московской области в 2020 году построят пятьсот километров пешеходных дорожек и тротуаров. Об этом 18 ноября руководитель ГИБДД области Михаил Черников рассказал журналистам в ходе форума, посвящённого отрядам юных инспекторов движения.

По его словам, пешеходных дорожек и тротуаров в регионе очень мало, что приводит к гибели людей (в том числе и детей), вынужденных двигаться по автомобильным дорогам. Что-бы исправлять эту ситуацию, по словам Черникова, в области в 2020 году «запрогнозировано» построить 500 километров «таких тротуаров».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Черникова на высокую смертность при ДТП в России сильно влияют огромная территория России и протяжённость её автодорог.

Также Черников отметил, что число погибших на дорогах в России снижается.

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