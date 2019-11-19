Москва, , 02:03 — REGNUM Реализация программы трансплантации почки у детей, запущенная в феврале 2019 года в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России, будет продолжена. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе центра.

Таким образом, появившиеся ранее сообщения в прессе о том, что программа будет сокращена, не соответствуют действительности, пояснили в центре.

«В настоящее время в НМИЦ ЗД по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей», — говорится в сообщении.

Напомним, информация в СМИ была связана с увольнением двух врачей, которые работали на полставки. В центре эти перемены объяснили желанием руководства принять сотрудника на полный рабочий день.

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