Москва, , 01:19 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Текст поздравления опубликован на сайте Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что сегодняшний праздник приурочен к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом. В этот день в 1942 году тысячи советских орудий были задействованы в стратегической операции «Уран», ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны и во многом определившей её исход.

«Сегодня на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников», — говорится в сообщении.

Министр обороны также отметил, что российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм и боевую выучку, осваивают новые виды вооружений и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

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