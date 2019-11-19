Париж, , 07:43 — REGNUM Французское общество кинематографистов может приостановить членство в организации режиссера Романа Полански.

18 ноября Пьер Жоливе, председатель Французского общества кинематографистов, в которое входят более 200 сценаристов, режиссеров и продюсеров, объявил, что весной на общем собрании общества возможно будет решено приостановить членство режиссера Романа Полански, которому были предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Агентство Франс-Пресс

«Сегодня Руководящий совет общества проголосовал за установление новых правил приостановки членства любого из участников Общества, в отношении которого проводится расследование и исключения в том случае если его признают виновным в совершении преступления. В частности, это касается ситуации с Романом Полански», — заявил Пьер Жоливе.

Против Романа Полански выдвинула обвинения актриса Валентина Монньер. Она утверждает, в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера Романа Полански. По словам актрисы, это произошло на лыжном курорте в Швейцарии. Адвокат режиссера все обвинения отрицает.