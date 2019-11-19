Москва, , 00:00 — REGNUM Приказом Министра обороны Российской Федерации № 450 от 7 ноября 2006 года была учреждена ведомственная медаль «Генерал-полковник Дутов».

Медаль «Генерал-полковник Дутов» Минобороны России

Медалью награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала финансово-экономических органов Вооружённых Сил, сделавшие крупный вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения ВС РФ, а также способствовавшие повышению уровня социальной защиты личного состава Вооружённых Сил.

Кроме того, медалью «Генерал-полковник Дутов» могут награждаться военнослужащие и лица гражданского персонала финансово-экономических органов Вооружённых Сил, прослужившие или проработавшие в этих структурах не менее 10 лет в календарном исчислении;

Другие лица, оказавшие заметное содействие в выполнении задач по финансово-экономическому обеспечению Вооружённых Сил России.

Награждение медалью «Генерал-полковник Дутов» производится приказом начальника Службы экономики и финансов Министерства обороны РФ в порядке, установленном руководящими документами Министерстве обороны России.

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