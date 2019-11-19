Стамбул, Турция, , 07:40 — REGNUM Арестованный подразделениями отдела разведки и борьбы с терроризмом Управления безопасности провинции Стамбул в Башакшехире Мевлют Чюшкюн после завершения соответствующих следственных действий был доставлен в Дворец правосудия Стамбула в Чаглаяне.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подозреваемый был допрошен сотрудниками бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью прокуратуры Стамбула, после чего был передан 3-ему уголовному суду Стамбула с требованием помещения под судебный арест в качестве меры пресечения.

По завершении процедур допроса в суде в отношении подозреваемого был издан приказ об аресте по обвинению в руководстве вооруженной террористической организацией. По имеющимся данным, Мевлют Чюшкюн является членом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находился в «оранжевом списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции.