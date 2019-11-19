Исламабад, , 07:38 — REGNUM Менее чем за две недели число заразившихся лихорадкой денге в Пакистане увеличилось на пять тысяч человек, что делает нынешнюю вспышку заболевания одной из самых масштабных в новейшей истории страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, число заразившихся лихорадкой в этом году достигло 49 587, при том, что число смертей от заболевания пока не превышает 80 человек. По-прежнему, главным очагом заражения остается столица страны Исламабад, где заболело более 13 тысяч человек. Число больных в густонаселенных провинциях Синд и Панджаб приближается к этому показателю.

Министерство здравоохранения Пакистана объясняет огромное число заражений общемировой тенденцией, указывая на еще более плачевное состояние в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Кроме того, как считают в министерстве, увеличение числа установленных случаев заражения связано с более совершенными методами диагностики и учета больных.