Москва, , 22:28 — REGNUM Три станции Сокольнической линии Московского метрополитена будут открываться позднее в ближайшие две недели в связи с проведением учебных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

«19, 21, 26, 27 и 30 ноября станции «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» будут открываться на 10 минут позже — в 5:40», — говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения в графике связаны с «организационно-учебными мероприятиями». При этом время отправления поездов с указанных станций не изменится — первый из них будет уходить после 5:40.

В пресс-службе метрополитена принесли пассажирам извинения за временные неудобства.