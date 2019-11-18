Москва, , 21:56 — REGNUM Глава управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как сотрудник полиции из отдела внутренней безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двух своих коллег. ОГб этом сегодня, 18 ноября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник.

Сообщается, что решение об увольнении генерала Савченко было принято несколько дней назад. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, следствие установило, что прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. Один из сотрудников полиции погиб, а другой был госпитализирован с ранением. В отношении прапорщика было возбуждено уголовное дело.