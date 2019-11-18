Париж, , 21:30 — REGNUM После недели студенческих протестов для разрешения ситуации президент Франции Эмманюэль Макрон встретится со студентами и представителями студенческих организаций в Амьене.

На фоне студенческих протестов, поводом для которых стало самосожжение 8 ноября 22-летнего студента в Лионе, президент Франции решил встретиться со студентам лично. В четверг 21 ноября президент выступит с речью перед студентами в Амьене, как сообщает 18 ноября газета Le Figaro с ссылкой на представителя Елисейского дворца.

После выступления перед студентами в университете Амьена президент Макрон встретится с представителями молодежных организаций. Ожидается, что в своей речи президент Франции объявит о мерах, касающихся улучшения финансового положения и условий оказания медицинских услуг студентам.

11 ноября студенческие профсоюзы объявили о проведении акций протеста после самосожжения 22-летнего студента 8 ноября в Лионе. Акт самосожжения был совершён у здания студенческой администрации, занимающейся распределением финансовой помощи. В течение прошлой недели с 11 по 17 ноября по многим городам Франции прокатилась волна протестных акций студентов.