Москва, , 21:03 — REGNUM Хакер, который сообщил о взломе Wi-Fi «Сапсана» по дороге в Москву, не мог получить доступ к личным данным пассажиров, сообщили 18 ноября в РЖД, передаёт «Говорит Москва».

Это связано с тем, что на сервере информационно-развлекательной системы поездов личных данных пассажиров нет. Однако информация о взломе будет проверена.

Напомним, 18 ноября один из интернет-пользователей заявил, что по дороге в Москву взломал Wi-Fi «Сапсана», причём «всего за 20 минут». Как он утверждает, в его руках оказались персональные данные пассажиров.

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