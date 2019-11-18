Душанбе, , 21:01 — REGNUM В столице Таджикистана Душанбе стартовали просветительско-воспитательные работы, которые коснутся всех начальных, средних и высших учебных заведений Душанбе. Столичный градоначальник Рустам Эмомали утвердил план мероприятий — они продлятся до 4 июня 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе, 8 ноября в Национальном университете Таджикистана уже состоялась первая встреча членов рабочей группы, в ней участвовали преподаватели и студенты этого вуза.

Отмечается, что занятия будут проводить учёные, спасатели, психологи и религиозные деятели, которые должны будут обсуждать с учащимися вопросы толерантности, гуманизма, здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний, а также вопросы духовного обогащения, защиты общества от экстремизма и других негативных социальных явлений.

Кроме того, специалисты должны будут рассказать молодым душанбинцам об опасности расточительства и морального разложения.