Стокгольм, , 21:29 — REGNUM Амбициозный проект музея округа Стокгольм заключался в том, чтобы привлечь внимание общественности к деятельности некоторых женщин в истории Швеции. Рекламу о выставке, которую они разместили и пытались продвигать в социальной сети Facebook, запретили. Согласно представителям Facebook, в ней содержался «слишком грубый язык». Вскоре менеджер по связям с общественностью Facebook в странах Скандинавии Питер Мюнстер принес свои извинения. Об этом 18 ноября сообщила шведское издание SVT Nyheter.

«В данном конкретном случае мы потерпели неудачу, мы сожалеем и приносим извинения за доставленные неудобства. Иногда мы совершаем ошибки, блокируя рекламу, которая никак не нарушает наши правила. Это является проблемой», — заявил Питер Мюнстер.

На выставке «Тысяча лет женской власти» Стокгольмский краеведческий музей хотел собрать и воспроизвести рассказы женщин, которые жили в тайне и заслуживают того, чтобы на них обратили внимание спустя много лет, например, с помощью создания их исторических портретов. В рамках этого проекта музей был намерен спонсировать посты, освещающие деятельность женщин, которые изменили историю Швеции, но затем Facebook приостановила распространение рекламы по непонятным для работников музея причинам. Согласно уведомлению об отказе в публикации, в постах применялся «слишком грубый язык». В Facebook пообещали сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов в будущем.