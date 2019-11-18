Стокгольм, , 21:27 — REGNUM В Швеции партия Зеленых, ключевой политической платформой которой является охрана окружающей среды, предлагает ввести меры, направленные на поощрение за отказ автомобилей, заправляемых бензином, в пользу экологически чистых автомобилей, работающих на этаноле. Об этом 18 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Поддержка предложения, выдвинутого Зелеными в Риксдаге, все еще является неопределенной: Левые, Христианские демократы и Центристы положительно относятся к подобным мерам, в то время как члены Умеренной коалиционной партии и Шведских демократов выступают против.

«Данные меры, предложенные нами не уникальны. Подобные идеи можно найти, например, в программе Левой партии, что положительно отражается на предложении, выдвинутом нами», — заявили Зеленые в Риксдаге.

«Мы считаем, что это здорово! Мы также сделали подобное предложение в нашем бюджете, предусматривающим переоборудование бензиновых автомобилей. Хотя мы считаем, что электрификация транспортных средств является единственным решением для преобразований на автомобильном рынке», — заявил член Левой партии Йенс Холм.