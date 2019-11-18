Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Об исчезновении из Санкт-Петербурга двух сотрудников таможни сообщает 18 ноября 47news.

Уточняется, что 18 ноября «пропали» два сотрудника Северо-Западного таможенного управления. Сначала оказалось, что на месте нет начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Максима Мамчура.

Об исчезновении Мамчура сообщил начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Повод. Он заявил об исчезновении своего заместителя главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину.

Оказалось, что Мамчур не работал уже с 14 ноября, причём с ним не удавалось выйти на связь. Затем выяснилось, что Мамчур покинул Россию, выехав вместе с семьёй через Белоруссию, возможно, на Украину, где живёт его родня.

Позже выяснилось, что также пропал, то есть внезапно уехал их России, ещё один начальник отдела Олег Гусев. Сейчас он находится в Прибалтике. Отмечается, что с таможенных кругах эти два случая считают связанными друг с другом.