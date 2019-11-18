Стокгольм, , 21:19 — REGNUM Социальные службы Швеции все чаще сдают в аренду жилье, которое затем сдается бездомным посредством заключения субарендных договоров. Об этом 18 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Это происходит исключительно на рыночных условиях», — заявил профессор по вопросам социальной проблематики Ханс Свард, который сосредоточен на нахождении приемлемого курса для национальной политики в жилищной сфере, в котором люди смогут позволить себе жить исходя из своих финансовых возможностей.

В 2005 году такого вида жилья, предоставляемого муниципальными властями, было 17 800 единиц. По данным одной из шведских социальный служб Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению, в Швеции в настоящее время не имеют собственного жилья более 33 000 человек.

Поэтому социальным службам в некоторых случаях необходимо сдавать квартиры в аренду бездомным — так называемые «специальные контракты» или «социальные контракты». Их число выросло на 250% в период с 2008 по 2018 год и составило более 24 000 квартир.