Стокгольм, , 21:06 — REGNUM Шведская газета Dagens Nyheter 18 ноября сообщила о мошенниках, которые с помощью знаменитостей и обещаний разбогатеть путем приобретения биткойнов, обманывают ничего не подозревающих шведов. К таким выводам пришли сотрудники издания, проанализировав содержание рекламных блоков, размещенных в социальной сети Facebook, которые показали, что до одного миллиона шведов могли подвергнуться обману из-за такой рекламы.

Ранее в ноябре Dagens Nyheter сообщили о 63-летней жительнице Швеции Еве, которая стала жертвой мошенников, увидев фальшивую рекламу, где смонтированный профиль известного шведского актера Филипа Хаммара, рассказывал о том, как быстро стать миллионером и принять участие в некоторых инвестиционных проектах. Этот вид рекламной продукции, который в основном распространяется через Facebook, стал основной проблемой и темой дискуссий на различных площадках в 2019 году.

«Мы направили большие ресурсы на обработку того, что мы называем «приманка на знаменитости», или рекламы и постов, где имена известных людей используются для того, чтобы обмануть людей, которые ведутся на подобную рекламу. Мы не хотим, чтобы эти объявления появлялись на страницах Facebook, и знаем, что они разочаровывают многих», — заявил менеджер по связям с общественностью Facebook Питер Мюнстер.

По словам Питера Мюнстера, только за 2019 год из сети Facebook было удалено более 5 миллиардов фальшивых аккаунтов.