Джелалабад, Афганистан, , 21:18 — REGNUM 17 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона нуждающимся семьям была оказана продовольственная помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», продовольственная помощь была предоставлена 350 нуждающимся семьям, проживающим на территории столицы провинции, города Джелалабада.

По словам официальных представителей губернатора провинции Нангархар, продовольственная помощь нуждающимся семьям было предоставлена различными международными организациями через Управление по миграции провинции Нангархар.

Официальные представители губернатора провинции Нангархар добавили, что нуждающиеся семьи получили муку, топленое масло, горох и сахар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, правительство афганской провинции Нангархар намерено и далее оказывать все необходимое содействие нуждающимся семьям, проживающим на территории этого региона, при активной поддержке со стороны местных и международных организаций.