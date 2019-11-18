Кабул, , 21:25 — REGNUM 17 ноября Управление по защите окружающей среды столицы Афганистана, города Кабула, начало проведение на территории этого города кампании за отказ от использования каменного угля.

Каменный уголь Unibo.ru

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», эта кампания направлена на снижение уровня загрязнения воздуха и защиту окружающей среды в преддверии наступления зимы.

В течение одной недели активисты соберут подписи у 124 тысяч жителей Кабула, обещающих отказаться от использования каменного угля для отопления в ходе зимы и от использования старых транспортных средств.

Активисты также распространят специальные брошюры, призывающие к отказу от использования старых и испорченных двигателей, которые в значительной мере загрязняют воздух.

В рамках этой кампании на все транспортные средства, которые в силу своей неисправности могут выступать в качестве одного из главных источников загрязнения воздуха, будут наклеены специальные баннеры, и если машины не будут отремонтированы, то их владельцы будут оштрафованы.

Участники этой кампании призывают жителей города принимать активное участие в деле защиты окружающей среды.