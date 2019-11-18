Мазари-Шариф, Афганистан, , 21:02 — REGNUM 17 ноября официальные лица правительства афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) заявили, что на территории этого региона сотни бедных и нуждающихся семей получили помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», помощь получили по меньшей мере 500 семей, проживающих в различных уездах этого региона.

Согласно вышеупомянутому заявлению, бедные и нуждающиеся семьи, проживающие в провинции Балх, получили теплые одеяла, питьевую воду, кухонные принадлежности и другую помощь.

По словам официальных лиц правительства афганской провинции Балх, помощь бедным и нуждающимся семьям была предоставлена Обществом Красного Полумесяца Исламской Республики Афганистан.

Официальные лица правительства афганской провинции Балх добавили, что дома и фермы семей, получивших помощь, пострадали в результате недавних наводнений и засухи в различных уездах вышеупомянутой провинции.