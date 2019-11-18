Копенгаген, , 21:11 — REGNUM Вблизи побережья датской столицы у скал Стевнс Клинт могут построить парк ветряных мельниц, состоящий из 63 ветрогенераторов высотой 220 метров. Глава муниципалитета Копенгагена Анетте Мортенсен опасается, что строительство парка может лишить скалы Стевнс Клинт статуса объекта ЮНЕСКО.

«У нас есть ряд обязательств, которые мы как страна должны выполнять перед Стевнс Клинт, и я считаю, что ветряные мельницы в этом месте стоять не должны. Эти скалы — единственные в своем роде в Дании, и мы несем за них особую ответственность», — отметила Мортенсен. Ствевнс Клинт получил статус объекта ЮНЕСКО в 2014 года благодаря уникальности расположения прибрежных скал и местности вокруг них. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Часть жителей района Стевнс также выразили свою обеспокоенность в связи с планами поставить рядом с природным памятником парк ветряных мельниц. Так, Дан Бёгескоу считает, что ветряки будут губительны для морской среды, поскольку спугнут всю рыбу.

Другая же часть эту идею поддержала: «На это будет неприятно смотреть, но мы к этому привыкнем. Главное, что мы производим больше чистой энергии», — заявил Сёрен Францен.