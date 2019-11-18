Челябинск, , 20:12 — REGNUM Работа руководства хоккейного клуба «Трактор» будет оценена. Об этом заявил его президент и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Текслер отметил, что ранее для улучшения результатов клуба в него был назначен новый главный тренер. Также он добавил, что никто не отменял первоначальной задачи на сезон — выхода в плей-офф и получения максимального результата.

«Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, фанаты клуба объявили бессрочный бойкот домашним матчам. Они требуют отставки нынешних управленцев «Трактора».

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