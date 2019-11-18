Копенгаген, , 21:10 — REGNUM Гражданская служба министерства иностранных дел Дании сообщает, что датский гражданин погиб в Непале. Родственники погибшего, по словам представителей службы, проинформированы. Иные детали министерство в настоящее время не раскрывает.

Согласно информации непальского информационного агентства Khabarub, гражданин Дании погиб при спуске с одной из горных вершин; сообщается, что он упал с высоты 200 метров. Трагедия произошла на вершине Айсланд Пик, которая является составляющей частью горной цепи Гималаев. Альпинист успешно поднялся на высоту 6189 метров, однако не смог спуститься. Об этом пишет датская Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По информации непальских СМИ, мужчина умер на месте; тело затем было доставлено в одну из больниц Катманду. Вершина Айсланд Пик является весьма популярным направлением среди туристов.