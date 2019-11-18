Рим, , 20:10 — REGNUM Сфере образования в Италии в 2020 году необходимо как минимум 3 млрд евро, иначе встанет вопрос о закрытии ряда заведений из-за невозможности выплаты зарплат, заявил в интервью Il Messaggero в понедельник, 18 ноября, министр образования Лоренцо Фьорамонти.

Если правительство не предусмотрит в бюджете страны на 2020 год этой суммы, Фьорамонти намерен покинуть свой пост.

Министр также отметил, что для достижения средних в ЕС показателей финансирования необходимо выделение 24 млрд евро, а 3 млрд, о которых идет речь — это «самый минимум».